La llei òmnibus podria comportar la proliferació d'apartaments turístics il·legals

Andorra la VellaLa llei òmnibus suposarà una gran alteració en la dinàmica del sector dels apartaments turístics. I és que els pisos buits no han estat els únics en el punt de mira de Govern per solucionar la problemàtica de l'habitatge, ja que també hi ha un paquet de mesures que afecta els habitatges dedicats als turistes. Aquelles empreses o particulars que estan operant en aquest mercat sense llicència hauran de cedir els immobles, de forma que es posaran per a llogar per 7 euros i mig el metre quadrat.

El president de l'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics, Àlex Ruiz, explica en declaracions a RTVA que les mesures afectaran uns 350 apartaments dels 2.800 que l'administració ha censat en total. Ruiz també ha fet una advertència sobre els apartaments turístics il·legals, i és que considera que podrien tornar a proliferar amb unes lleis tan restrictives. "Al final la gent té obligacions per sobreviure o pagar la hipoteca de casa seva", justifica el president de la patronal del sector.

Els propietaris d'apartaments turístics consideren que la solució ha de passar per dues vies. En primera instància, per col·locar els pisos buits al mercat. Mentre que el segon punt ha de ser la construcció social d'habitatge, valoren.

"La solució és posar en el mercat els habitatges buits i que govern destini part del seu pressupost a obra social i no fer torres a uns preus de 800 o 900.000 euros cap amunt", ha criticat també Ruiz.