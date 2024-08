La llei òmnibus ja frena inversors estrangers

Andorra la VellaL’anuncia definitiu de la llei Òmnibus i les conseqüències que tindrà ja ha derivat en un efecte clar en els potencials inversors estrangers, segons han indicat font del sector immobiliari. Operacions que estaven engegades s’han aturat i algunes que estaven en estudi s’han descartat. I no només es tracta d’inversions immobiliàries, sinó també de projectes empresarials que no veuran la llum, segons les fonts consultades, perquè Andorra “té una bandera vermella ja posada per inseguretat jurídica”. El fet que Govern pugui ‘expropiar fins a deu anys’ un habitatge pel simple fet que estigui buit ha estat molt mal rebut, segons indiquen, perquè “afecta un principi essencial en la inversió com és el respecte a la propietat privada”.

Els immobiliaris preguntats coincideixen en què “s’estan matant mosquits a canonades i per quatre pisos que finalment podran passar al mercat de lloguer les conseqüències seran nefastes”. I aquí fan referència a un segon problema greu. La ‘traïció’ als espanyols que van comprar pisos al Principat i que els tenen buits per evitar problemes per regularitzar amb Hisenda. L’expropiació temporal els farà aflorar o obligar-los a deixar el pis a Govern indefinidament perquè el llogui sense cobrar res a canvi. I això passarà perquè en el moment en què tinguin un compte corrent a Andorra es posen en el radar de la Hisenda espanyola per l’intercanvi automàtic d’informació.

Per tot plegat, segons els immobiliaris consultats, els efectes de les noves mesures de l’habitatge ja són palpables i cal sumar el fet que s’anunciï la retirada de llicències d’apartaments turístics en vigor quan en l’edifici on estiguin situats hi hagi menys d’un 30% d’aquest tipus d’habitatges. Aquesta revocació d’una llicència ja concedida també es considera un atac a la seguretat jurídica.