Lleugera davallada dels espectadors del Cirque du Soleil en un any

Andorra la VellaEl director de producte i nous projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, ha anunciat aquest diumenge, unes hores abans de l'última actuació de l'espectacle 'Sublim' del Cirque du Soleil, que s'espera tancar la temporada amb més de 66.000 espectadors i una ocupació del 87%. Unes xifres que Torres valora com a "positives" però que es troben lleugerament per sota de l'any anterior, quan es va arribar als 70.000 espectadors i a una ocupació total del 90%. "Quan vam presentar l'espectacle d'aquest any, vam dir que esperàvem assolir uns 60.000 espectadors i una ocupació del 80%. Per tant, hem complert amb aquestes previsions i estem prou satisfets amb el resultat final de l'espectacle d'aquest any" ha assegurat, el representant d'Andorra Turisme, tot afegint que durant els caps de setmana s'ha arribat a ocupacions del 90% i del 100%.

En aquest sentit, Torres ha atribuït la lleugera davallada d'espectadors al fet que durant les dues primeres setmanes de juliol la freqüentació al país ha estat inferior a la de l'any passat. "Mantenim un alt percentatge d'espectadors que venen de fora, un 83%. La pernoctació mitjana s'estima al voltant de 2,3 nits" ha assenyalat, Torres, mentre destacava que el Cirque du Soleil continua sent una atracció important per Andorra durant el mes de juliol. "Creiem que el fet de canviar les dates no ha afectat gaire els resultats. Tot i això, un cop hagi acabat l'espectacle farem una anàlisi de la freqüentació de cada dia i establirem el calendari de l'any vinent per veure si mantenim les dates o retornem a les que ja teníem" ha afegit, Torres, tot apuntant que enguany tothom era conscient que totes les entrades eren de pagament i amb aforament assegut.

Pel que fa al públic del país, Torres ha indicat que la xifra d'espectadors locals es manté entre el 16% i el 17%, una tendència similar a la de l'any passat. "Mantindrem l'estratègia de comunicació perquè veiem que l'espectacle respon bé com a tractor de turisme al país. Creiem que és una palanca que ajuda a les ocupacions i valorem positivament que l'esdeveniment continuï apostant per la comercialització d'aquestes entrades conjuntament amb hotels, Caldea o altres operadors turístics del país" ha comentat, el director de producte i nous projectes d'Andorra Turisme. "Tenim plena confiança, i des del sector també ens ho traslladen, que l'esdeveniment és motivador i necessari per mantenir les ocupacions en establiments turístics en xifres positives durant el mes de juliol" ha afegit, Torres.

Torres també ha comentat que l'espectacle ha rebut una bona valoració pel que fa a contingut. "Ens trobem amb xifres similars a les de l'any anterior, entre un 8,7 i un 8,8 de valoració" ha informat el director de producte d'Andorra Turisme. "Enguany, per exemple, el públic valora molt millor la visibilitat. A més, els resultats també són positius en tot allò relacionat amb el vestuari, el so, i l'atenció, que és un dels punts més valorats per la gent que ha assistit a l'espectacle" ha destacat, Torres.