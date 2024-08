Lleugera davallada de la inflació a l'Alt Pirineu i Aran

Alt Pirineu i AranLa taxa anual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) ha caigut fins al 2,9% al juliol a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran i de Ponent, tal com explica Ràdio Seu. La xifra coincideix amb la reducció de l'IPC al conjunt de Catalunya que, en el cas de Lleida, baixa 8 dècimes respecte al juny, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'evolució es deu bàsicament a la moderació dels preus de l'habitatge, l'electricitat i altres combustibles, que es redueixen 2,4 punts en relació amb el mes de juny, situant-se en un 2,9%, i també els de l'alimentació, que baixen al 3,2%, un punt i tres dècimes menys que el mes anterior. Per contra, pugen els preus de la roba i el calçat fins al 6,4% (2,1 punts), però també es conté el preu de l'oci i la cultura fins a situar-se en un 1,9%.

En general, tots els preus han caigut al juliol a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran menys els de la roba i el calçat, i els mobles, articles de la casa i per al manteniment del domicili, que han pujat 3 dècimes. S'ha seguit la tendència de moderació generalitzada a Catalunya i al conjunt de l'Estat espanyol, on els preus també s'han frenat al juliol. En concret, la taxa anual de la inflació s'ha situat en el 2,8%, sis dècimes menys que al juny, de manera que s'ha confirmat la dada que ja va avançar l'INE fa dues setmanes.

L'IPC subjacent ha baixat dues dècimes fins a situar-se en el 2,8%, la xifra més baixa dels darrers dos anys i mig, contrastant, per exemple, amb la dada de fa un any, que era del 6,2%. La variació mensual de l'IPC ha estat del -0,5%, en part per l'abaratiment de la roba i el calçat per les rebaixes d'estiu.