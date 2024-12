La manca de mà d'obra, un dels principals problemes de la construcció i l'hostaleria

Andorra la VellaLa manca de personal continua sent un dels problemes més greus per a l’activitat econòmica a Andorra, especialment en el sector de la construcció, on el 80% de les empreses afirmen tenir dificultats per a cobrir vacants. Aquesta xifra, que representa un augment de 7 punts percentuals respecte a fa sis mesos, reflecteix una problemàtica que també afecta fortament l’hoteleria, amb el 50% dels negocis patint escassetat de mà d’obra. Així ho exposa la Cambra de Comerç en l'informe de clima empresarial del primer semestre del 2024.

A més, destaca que l’encariment de subministraments i materials continua perjudicant una part significativa de les empreses, tot i que la seva incidència ha disminuït respecte al semestre anterior. Actualment, el 52,1% dels negocis declaren que aquest factor impacta negativament en la seva activitat.

Pel que fa als costos d’explotació, tot i que la preocupació s’ha moderat, continua sent un obstacle important per al 40,3% de les empreses. Aquest problema és especialment acusat en sectors com el transport i l’emmagatzematge, amb un 60% d’afectació, i en l’hoteleria, que arriba al 69,2%.

D’altra banda, els retards en el subministrament de materials tenen menys impacte global, però continuen limitant un 50% dels negocis de venda i reparació de vehicles.

Finalment, la pujada dels tipus d’interès sembla tenir una afectació reduïda en el teixit empresarial andorrà, amb només el 8% de les empreses preocupades per les dificultats d’accés al finançament extern.