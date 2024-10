Marsol destaca la importància de la innovació per abordar la crisi de l'habitatge

Andorra la VellaAndorra ha conmemorant els seus deu anys de pertinença al City Science Network, una xarxa internacional de laboratoris associada al Massachusetts Institute of Technology (MIT), amb l’inici de la City Science Summit 2024. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha destacat la importància d’aquesta celebració, subratllant que “hem pogut observar clarament tots els projectes desenvolupats i, sobretot, les possibilitats que tenim per avançar”.

La presència contínua del MIT a Andorra es tradueix en un valor afegit per al país, que s’està posicionant com un laboratori d’innovació i recerca. Marsol ha expressat el desig del Govern d’impulsar encara més aquest sector el pròxim any, considerant-lo com una possible solució a problemes actuals, com la crisi de l’habitatge.

La ministra ha qualificat Andorra com una “àrea d’innovació”, destacant la diversitat i el talent present al país. “És fonamental continuar aquest camí, i per l’any vinent, tenim previst destinar entre 500.000 i 1.000.000 d'euros del pressupost anual a aquest fi. El més important és iniciar aquest procés i començar a dissenyar el projecte al City Lab”, ha assenyalat.

La cimera se celebra anualment a Boston, Estats Units. No obstant això, en aquest 2024, Andorra ha estat escollida com a seu oficial en commemoració dels seus deu anys de col·laboració amb el MIT. La benvinguda a l'esdeveniment ha estat a càrrec de la gerent d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), Vanesa Arroyo; el director del MIT City Science Lab, Kent Larson; i Marsol. Arroyo ha destacat que aquesta col·laboració ha estat un “camí d’aprenentatges continuats”, mentre que Larson ha ressaltat el gran potencial del país en matèria d’innovació i emprenedoria.

Durant l'esdeveniment, Larson ha afirmat que “aquest desè any de col·laboració amb Andorra ha estat un èxit, especialment en l’exploració de grans problemes mundials”. Arroyo ha afegit que la interconnexió serà una de les prioritats del país, mencionant un projecte conjunt amb el ministeri d’Agricultura per mesurar el malbaratament alimentari, la qual cosa permetrà prendre decisions més precises basades en dades concretes.

Propostes sobre habitatge

En la seva intervenció, Marsol ha enfatitzat la rellevància d’abordar la crisi de l’habitatge a Andorra. Al ser consultada sobre la proposta de la USdA per controlar el preu dels pisos deserts, ha aclarit que “no estem en aquesta fase encara, però no descartem treballar-hi”. Ha ressaltat els esforços que s'estan realitzant per millorar el parc públic d'habitatges i la importància d'una llei que faciliti l’entrada de pisos al mercat.

A més, la ministra ha abordat la sol·licitud del sector empresarial sobre la possibilitat que els treballadors puguin fer hores extres. “No es tracta que treballin més, es tracta que les hores extres que la llei permeti fer, les puguin fer a l’empresa on treballen o a una altra empresa”, ha aclarit. Tot i així, encara no hi ha cap decisió presa al respecte.