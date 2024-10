Màxim històric del preu del metre quadrat a Andorra

Andorra la VellaEl mercat immobiliari d'Andorra està experimentant un moment històric amb els preus del metre quadrat dels pisos en venda que han assolit màxims sense precedents. Segons un estudi elaborat pel Col·legi de Gestors Immobiliaris d'Andorra (AGIA) corresponent al primer semestre de l'any, el preu mitjà s'ha situat en 5.419 euros. Aquesta xifra, tot i el seu increment, contrasta amb la disminució de les transaccions immobiliàries, que han caigut un 14% en comparació amb el mateix període de l'any anterior.

Luis Alberto Fabra, director de la càtedra en mercat immobiliari de la Universitat de Saragossa, ha definit el panorama actual com "lluny d'una realitat assenyada" i ha destacat que, en els darrers anys, el preu ha pujat un 11% interanual. Fabra, que ha elaborat un informe de 80 pàgines sobre el mercat immobiliari andorrà, ha subratllat que aquesta situació és "difícilment comprensible" i ha suggerit que caldrà una "correcció" en els preus per fer-los més accessibles.

Actualment, el preu mitjà dels pisos en venda és de 865.788 euros, amb propietats en quatre de les set parròquies superant el milió d'euros. Fabra ha expressat la seva preocupació, afirmant que "l'habitatge ha de ser el més accessible possible" i ha advertit que els increments significatius en els preus, superiors al creixement dels salaris, poden provocar un efecte d'expulsió de la població local.

D'altra banda, el president de l'AGIA, Gerard Casellas, ha afegit que sovint descarten ofertes que consideren massa altes, ja que saben que no s'ajusten a les necessitats del mercat. Amb aquestes condicions, tant compradors com inquilins es veuen obligats a navegar per un panorama immobiliari cada vegada més complicat. L'AGIA també té la intenció de publicar informes semestrals per seguir l'evolució del mercat de l'habitatge i proporcionar tant a compradors com a venedors una eina de treball que els ajudi a establir preus ajustats a la realitat del mercat.