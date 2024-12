Menys controls duaners per a les empreses que transporten mercaderies amb freqüència

Andorra la VellaA proposta del ministre de Finances, Ramon Lladós, s'ha aprovat el projecte de llei del Codi de Duana i el projecte de llei de modificació de la Llei de mercaderies sensibles. Segons Lladós, la iniciativa té tres objectius principals: adaptar el Codi de Duana a la normativa europea, simplificar i digitalitzar els processos i establir noves figures d'operadors econòmics autoritzats.

Un dels punts concrets del projecte de llei és afegir avantatges per als denominats operadors econòmics autoritzats, és a dir, per a qui es dedica amb freqüència al transport de mercaderies a la duana andorrana. La figura forma part de l'ordenament jurídic des del 2010, però amb aquest text rep una sèrie d'avantatges com la reducció o exempció de les garanties financeres i menys controls físics i documentals. Actualment, no hi ha cap empresa que estigui sota aquest règim, però la idea és incentivar les companyies que tenen molta relació amb les duanes. S'espera que l'entrada en vigor de la normativa sigui l'1 d'abril del 2025.