Més de mig milió d'euros: el preu més habitual d'un pis a Andorra

Andorra la VellaL'informe del portal immobiliari 'pisos.ad' mostra dades separades entre pisos i cases. S'ha establert un rànquing de preus per als pisos en base 1.642 unitats que estan a la venda. Es tracta d'un informe amb dades del segon trimestre d'aquest any en comparació amb el primer.

Per primer cop, 'pisos.ad' ha establert un doble paràmetre per determinar el preu de venda dels pisos. No compta només el preu 'mig' sinó que també inclou el preu 'medià'. La diferència és important i és un factor que s'aplica també en els salaris. Si hi ha deu empleats i nou cobren 1.000 euros al mes i n'hi ha un que en cobra 30.000, el preu mitjà és irreal. 39.000 d'ingressos totals entre deu significaria que la mitjana de salari seria 3.900 euros per cap. És el que passa quan es fan mitjanes de salaris amb sectors com finances o administració pública que estan molt per sobre d'altres com hoteleria o comerç.

El preu medià estableix el salari més habitual. I amb els habitatges s'ha utilitzat el mateix sistema. El preu més habitual (medià) de venda d'un pis a Andorra és 525.000 euros. En canvi, el preu 'mitjà' és de 662.000 euros. La diferència es troba en el fet que hi ha pisos pels quals es paga moltíssim i alteren la mitjana. El cost per metre quadrat és de 5.607 euros.