El mestre xocolater Lluc Cruselles arriba a Pyrénées Andorra sota el segell Eukarya

Andorra la VellaEl considerat com a millor mestre xocolater del món Lluc Cruselles ha inaugurat, aquest matí, un espai propi dins el supermercat de Pyrénées Andorra. En aquest sentit, Cruselles, guanyador de la darrera edició del ‘World Chocolate Masters’, respon a la proposta dels Grans Magatzems de formar part de l’àmplia oferta en alimentació de qualitat que el caracteritza.

Així, des d’avui mateix, els amants de la xocolata ja disposen d’una nova proposta gastronòmica que s’aixopluga sota ‘Eukarya Xocolata, el segell propi de Lluc Cruselles. La firma engloba productes per a tots els gustos.

Des de la xocolata negra fins a la xocolata amb llet passant per la blanca i negra amb sal. Amb tot, el mestre pastisser ha assegurat que durant aquesta època de Nadal, els clients trobaran torrons de praliné, xocolata negra i gerds, neules o torró speculoos, “tots pensats per satifer els paladars més exigents”. Amb tot, Cruselles ha assenyalat que “l’objectiu és oferir una experiència única per a aquells que busquen productes artesans d’alta qualitat en consonància amb l’acurada selecció en alimentació que ofereix Pyrénées”.

L’acte d’inauguració ha comptat amb la presència del president de Grup Pyrénées, Patrick Pérez, que ha destacat que “la secció d’alimentació dels grans magatzems sempre s’ha caracteritzat per oferir als nostres clients el millor de cada especialitat, i en dolços i xocolata un valor com en Lluc Crusellas no hi podia faltar”.