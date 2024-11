Un miler de joves ja formen part de Teens Creand

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà compleix un any del llançament del primer pack de productes i serveis bancaris adreçat a joves de 12 i 17 anys al país. Un de cada dos clients entre aquestes edats ja disposa d’aquest pack de productes i serveis. La bona rebuda és tal que el 51% dels Teens són clients nous per al banc. Aquestes dades demostren la necessitat que tenia aquesta part de la població d’una oferta a la seva mida. Creand Crèdit Andorrà dona així resposta a tots els segments d’edat.

Teens Creand permet als menors disposar de forma gratuïta i sense comissions d’un compte corrent, de la banca online, d’una targeta de dèbit Visa i del servei Bizum, adaptats a les seves necessitats i sota el control i la supervisió parental. De tots els productes, el que més interès genera és la targeta de dèbit. Gairebé el 100% dels clients compresos entre aquestes edats disposa d’una targeta Teens o Carnet Jove 16.30. Les targetes s’utilitzen majoritàriament al mercat nacional i l’import mig de les operacions de compra és de 10 euros i de les de reintegrament és de 35 euros.

Aquest pack dona la possibilitat a les famílies de dotar als més joves d’autonomia amb eines per fer una gestió responsable i segura de les seves finances alhora que treballen en la seva formació financera. El control parental de Teens Creand permet que els pares o tutors del menor puguin supervisar els moviments del compte des de la seva banca online i rebre notificacions via SMS generades per l’activitat del menor. També poden sol·licitar l’alta o la baixa del servei o de qualsevol dels seus productes en qualsevol moment.

Creand Crèdit Andorrà es posiciona al costat dels més joves per fomentar l’hàbit de l’estalvi i perquè aprenguin a gestionar la seva economia amb responsabilitat i ho fa amb productes i serveis adaptats a les seves necessitats, amb sessions d’Educació Financera a les escoles, però també amb el patrocini d’actes amb aquest objectiu.