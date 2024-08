La mitjana de les subvencions concedides és de 2.400 euros

Andorra la VellaLes peticions d'ajuda per pagar el lloguer d'un pis han baixat en l'últim any. S'ha passat de 145 a 122. Les xifres mostren, però com la quantitat de persones que necessiten ajuda per fer front al lloguer és molt baix. Només un de cada 714 habitants necessita suport de l'Estat per poder pagar l'arrendament i es troba dins dels paràmetres que es marquen per rebre aquest tipus de subvenció.

La prestació mitjana que s'està pagant per aquesta ajuda és de 2.432 euros anuals i les dones són les adjudicatàries del 60% de les ajudes i el 40% correspon a homes. El 25,4% de les sol·licituds favorables es destinen al col·lectiu de les persones grans, el 19,7% al de les famílies monoparentals, el 9,0% al dels joves i el 5,7% al de les persones amb discapacitat. Per parròquia, els residents a Andorra la Vella perceben el 38,5% dels ajuts. La que menys és Ordino.