Morabanc tanca l'adquisició del 'Banco Europeo de Finanzas'

Andorra la VellaMoraBanc ha tancat un acord per a la compra del 100% del capital del Banco Europeo de Finanzas S.A. al seu accionista únic Unicaja S.A. L’operació acordada pels dos grups financers està subjecta a l’autorització per part de les autoritats reguladores competents.

L’obtenció d’una llicència bancària a Espanya és un pas natural en l’estratègia de creixement a llarg termini de MoraBanc. Aquesta compra permetrà reforçar la proposta de valor pels seus clients actuals i futurs, complementant els productes i serveis oferts en l’actualitat.

Joan Maria Nin, president de MoraBanc apunta “ a la fortalesa del Grup i al seu alt nivell de solvència com les claus per afrontar operacions d’aquest calibre, que ens permeten traslladar la nostra manera de fer banca, familiar amb esperit innovador, a un mercat que per a nosaltres és proper i prioritari en el nostra desenvolupament internacional”

Lluis Alsina, conseller delegat de MoraBanc destaca que “disposar d’un banc a Espanya ens permetrà oferir un servei integral als clients i cobrir millor les seves necessitats. L’acord per a la compra de Tressis va ser el punt de sortida en el desenvolupament de la internacionalització comprès en pla estratègic. La llicència bancària ens permetrà potenciar encara més les nostres capacitats a Espanya”

MoraBanc a Espanya, un creixement constant

L’any 2020, MoraBanc va entrar en el mercat espanyol de forma orgànica mitjançant la constitució de l’gència de valors MoraWealth. El 2023, la CNMV va aprovar l’evolució de la agència a societat de valors. L’any 2024, pendent de l’aprovació per part de les autoritats reguladores, MoraBanc va adquirir la societat Tressis, suposant un salt quantitatiu i qualitatiu a nivell de recursos gestionats pel Grupo, situant-se en més de 18.000 milions.

El creixement del Grup MoraBanc és possible gràcies als seus excel·lents resultats financers dels últims anys. Ha tancat el 2023 amb un ROE del 14,2% i una solvència que, en l'últim exercici, ha pujat fins al 21,1% (CET1 Fully Loaded). Aquest alt índex de solvència, per sobre de la mitjana europea (15,98%), un balanç fort i un alt nivell de fons propis han permès un creixement tant a nivell orgànic, fruit de la seva estratègia de negoci, com a través d'adquisicions amb la compra de Banc Sabadell d'Andorra el 2021 i l'acord per a la compra de Grupo Tressis i del Banco Europeo de Finanzas.