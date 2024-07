Negociacions entre Govern i el sector per mantenir la cinquantena d'habitatges turístics del centre

Andorra la VellaEl sector d'allotjament turístic espera màniga ampla per part de l'administració central per tal de tenir en compte determinades excepcions en l'aplicació del pla de xoc de l'habitatge. Aquesta és la conclusió que es pot extreure de les paraules a RTVA d'Àlex Ruiz, president de l'Associació d'Empreses d'Allotjament Turístic.

Ruiz exposa que una de les principals demandes del sector és mantenir la cinquantena d'apartaments turístics del centre del país. Consideren que són necessaris per a la gent que ve a fer formació i esportistes d'elit que fan estades d'una quinzena, i que una habitació d'hotel no s'adaptaria les necessitats d'aquests perfils.

Des del sector també demanen allargar la durada actual de les llicències, dels tres anys actuals fins als cinc. Això facilitaria l'amortització de les inversions.

Els propietaris d'allotjaments turístics reconeixen no tenir especial simpatia per la nova llei que regula l'habitatge, però reconeixen que la situació no és sostenible i que s'ha de controlar el creixement i la massificació.