Nou sindicat dirigit a la seguretat privada

Andorra la VellaEl sector de la seguretat privada comptarà amb un sindicat per defensar els interessos dels 400 treballadors englobats en les diferents empreses. El sindicat naixerà com una branca de la Unió Sindical d'Andorra (USdA) amb la intenció d'acabar aconseguint convenis col·lectius i millores salarials. En aquest sentit, els impulsors destaquen que a Espanya es cobren millors sous en el sector de la seguretat privada En l'actualitat hi ha quatre empreses de seguretat privada amb 400 treballadors.

La iniciativa engega amb una 50 de treballadors del sector afiliats, segons explica Miquel Ramírez, tresorer de la branca sindical de l'USdA de seguretat privada. Ramírez ha indicat a ATV que "tenim problemes sobre el salari, perquè considerem que és una mica baix per a la nostra professió. Per sort, el risc no és tan greu com a Espanya o França, però sempre hi ha una mica de risc".

Una de les característiques úniques d'aquest sector és el fet que bona part dels treballadors estan en una sola empresa, Menta, que va comprar la majoria de les existents abans de la seva arribada. Menta té la major part del mercat dels serveis de seguretat privada al Principat.