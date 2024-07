Nova aliança empresarial entre Andorra Telecom i la companyia espanyola Kenmei

Andorra la VellaAndorra Telecom anuncia la seva nova associació estratègica com a soci accionista de Kenmei, una destacada empresa espanyola especialitzada en l’automatització i la millora de l’operativa de xarxes mòbils, fent-les més sostenibles, mitjançant l’ús de la intel·ligència artificial (IA). Aquesta inversió marca una fita significativa en el camí de la companyia cap a la diversificació del negoci i l’enfortiment de la seva presència a l’àmbit de la tecnologia d’avantguarda.

Andorra Telecom s’ha sumat a una companyia que ja compta entre els seus accionistes amb empreses del sector com Telefònica, a través de Wayra, i MasOrange, i amb fons d’inversió com GoHub Ventures, Bewater Funds i R2.

Kenmei s’ha establert com a líder innovador a Espanya, proporcionant solucions avançades d’IA per a les principals empreses de telecomunicacions del país veí. Els seus productes i serveis, reconeguts per la seva excel·lència i eficàcia, han estat destacats en informes de prestigi com els elaborats per Gartner Group, consolidant així la seva posició com una empresa de referència al sector.

L’associació amb Kenmei representa una inversió estratègica per a Andorra Telecom, que ofereix l’oportunitat de participar en el creixement previst de l’empresa en els pròxims anys. Amb un enfocament centrat en la innovació i l’excel·lència tècnica, Kenmei es troba en una posició òptima per expandir-se i capturar noves oportunitats al mercat de la IA aplicada a les telecomunicacions.

Per a Andorra Telecom, aquesta aliança no representa només una font d’ingressos addicionals, sinó també la possibilitat d’aprofitar el coneixement i l’experiència de Kenmei per impulsar la seva pròpia estratègia de diversificació.

Segons explica el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, “convertir-nos en accionistes de Kenmei és un pas significatiu en la nostra estratègia de diversificació. Formar part del seu accionariat ens brinda una oportunitat única per enfortir la nostra presència en l’àmbit de la intel·ligència artificial i les telecomunicacions.”

Per la seva banda, el director general de Kenmei, Vincent Soler, ha assenyalat que “amb aquesta ronda, es materialitza la confiança d’un dels operadors de telecomunicacions més avantguardistes d’Europa, com és Andorra Telecom, i d’un inversor com GoHub Ventures que ens ha donat suport des dels nostres inicis, a més de l’Institut Valencià de Finances”.

Amb aquesta associació, Andorra Telecom reafirma el seu compromís amb la innovació i l’excel·lència al sector de les telecomunicacions, i anticipa un futur prometedor en col·laboració amb un soci tan destacat com és Kenmei.