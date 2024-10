La nova directora del Palau de Gel serà Sira Puig

CanilloEl Consell d'Administració del Palau de Gel d'Andorra informa del nomenament de Sira Puig com a directora del complex esportiu i sociocultural, i com a responsable per a liderar la política turística de la parròquia de Canillo.

Sira Puig compta amb més de 15 anys d'experiència en càrrecs de direcció en els àmbits de màrqueting, comunicació i gestió de projectes, amb un enfocament especial en turisme, esport i oci. Destaca la seva trajectòria com a directora de Comunicació a ENSISA durant 5 anys, on va participar en la creació de la marca Grandvalira. Actualment, és la directora de Turisme de Sitges, liderant l'estratègia de promoció turística de la destinació.

Després d'un exhaustiu procés de selecció dut a terme amb la col·laboració de l'empresa de recerca de talent Lidera, Sira Puig ha estat escollida per encapçalar aquest projecte. El procés ha comptat amb la participació dels membres del Consell d'Administració del Palau de Gel, del Comú de Canillo, d'ENSISA, i del sector hoteler de la parròquia.

Sira Puig porta amb ella una experiència pròpia que ha de reforçar la gestió del Palau de Gel, i alhora promocionar i posicionar Canillo com un destí turístic dinàmic i competitiu.