Pel·lícules, llibres i música a l’hora de viatjar

Viatjar és una de les experiències més enriquidores, ja que permet descobrir noves cultures, conèixer gent diversa, gaudir de paisatges impressionants i, sobretot, aprendre més sobre nosaltres mateixos. El plaer de viatjar resideix en la capacitat de desconnectar de la rutina diària, obrir la ment a noves perspectives i crear records inesborrables.

No obstant això, per maximitzar aquesta experiència, la tecnologia s'ha convertit en una aliada indispensable. Portar tecnologia a sobre quan viatgem no només facilita la nostra vida, sinó que també ens permet gaudir més del viatge. La Fnac Andorra fa un seguit de propostes per poder assolir aquest objectiu amb garanties.

Un d’aquests articles tecnològics són els auriculars amb cancel·lació de soroll. Aquests s'han convertit en un accessori imprescindible a l’hora de viatjar, ja que redueixen el soroll dels avions, trens o autobusos, permetent descansar millor i arribar a la destinació més fresc i relaxat. En aquest cas, els auriculars de Samsung Galaxy Buds3 True Wireless són una bona opció per gaudir, per exemple, d’una bona pel·lícula mentre van passant les hores del trajecte. De fet, això ho podem alternar amb una bona lectura. En aquest sentit, és interessant dur a sobre un llibre electrònic com el Kobo Libre Colour 7” que, entre altres, permet carregar múltiples títols literaris en un sol dispositiu fet pel qual dona la flexibilitat de canviar de lectura segons l’estat d'ànim o les circumstàncies del viatge.

La música és un altre dels elements a tenir en compte. I és que cada viatge té la seva pròpia banda sonora. Així, portar un altaveu intel·ligent portàtil durant les vacances fa que puguem escoltar la música que més ens agradi amb una qualitat de so excel·lent des de qualsevol lloc. L’altaveu Sonos Roam 2 n’és un exemple que, a més, destaca per la seva portabilitat i facilitat d'ús.

Així que marxar de viatge no significa renunciar al nostre entreteniment quotidià.