Posicions allunyades per la pujada salarial del 2025

Andorra la VellaLa Confederació Empresarial Andorrana (CEA) contesta als sindicats que la posició que sostenen, la d’apujar el salari mínim als 1.500 euros, és una posició de màxims i que, per tant, encara s’ha de debatre i trobar un punt comú, segons recull RTVA. La patronal considera que l’augment s’ha de tractar en funció de cada sector perquè hi ha realitats molt diverses. Després del Dia de Meritxell es reprendran les reunions del Consell Econòmic i Social per tractar la qüestió, tot i que les posicions es troben molt allunyades. Els sindicats no descarten que l’executiu hagi d’intervenir de nou per imposar una decisió final.