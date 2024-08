Preocupació al Pas per la possible vinyeta als cotxes

EncampComerciants del Pas de la Casa han manifestat la seva preocupació per com podria afectar la taxa als vehicles estrangers que entrin a Andorra. Després que Xavier Espot digués que la vinyeta només seria per als turistes que no pernoctin, la sensació, segons els botiguers consultats, és que el Pas serà el principal perjudicat. Expliquen que més del 90% dels francesos que venen a Andorra ho fan bàsicament per comprar. Entre, adquireixen productes, potser dinen o prenen alguna cosa i marxen.

Per als comerciants, aquest tipus de turisme de compra que només entra al Pas i no utilitza pràcticament la xarxa viària es veurà greument afectat per una taxa. Quan és el diferencial de preu el motiu fonamental per venir a comprar al Pas, posar una taxa a cada vehicle, segons les fonts, tindrà un impacte directe indiscutible.

Els botiguers del poble encampadà defensen que en el cas dels turistes que només van al Pas, una taxa 'per a l'ús de la xarxa viària' no té cap sentit. I es convertiria directament en un impost d'entrada a Andorra. I que pot fer que una part dels compradors habituals optin per no venir a un lloc on se'ls fa pagar només per entrar.