El president de la Cambra de Comerç demana crear una zona franca a Andorra

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha celebrat aquest dimarts els resultats de l’informe econòmic de la Cambra de Comerç, que ha presentat pel seu president, Josep Maria Mas, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Durant l'exposició de l'informe econòmic, també s'ha fet referència a la creació d'una zona franca. En aquest sentit, Mas, ha insistit "que és una reivindicació que tenim des del sector des de fa molts anys, i que hem anat treballant tot i que encara no s'ha pogut arribar a concretar tots els temes que puguin haver-hi en conjunt amb Govern". "És una cosa que ens convindria i que el sector demana. Estaríem parlant d'una zona franca d'alt valor afegit amb productes de valor com obres d'art, joies, rellotgeria, vehicles..." ha apuntat, Mas, qui també ha admès que encara no té clar on s'hauria d'ubicar.

Per la seva banda, el cap de Govern, ha definit l'iniciativa de "lloable i necessària", però ha afegit que, "abans de fer qualsevol tipus d'inversió, hem de tenir molt clar que això funcionarà i que realment hi ha una necessitat per part del nostre teixit empresarial".