El president de l’organització mundial líder en empreses familiars aposta perquè es faciliti l’accés al finançament

Andorra la VellaEl flamant president de Family Business Network (FBN), AlfonsoLibano Daurella, assegura que Andorra ha de prémer l'accelerador en el desenvolupament de les connexions amb els països veïns per seguir sent competitiva i atractiva per a les empreses i la inversió. La millora de la xarxa de carreteres amb França, l'arribada del tren des de Lleida fins al Principat i l'ampliació dels vols internacionals des de l'aeroport d'Andorra - la Seu d'Urgell són tres eixos clau per connectar el Principat amb Europa i el món.

Libano, que recentment ha estat nomenat president de l'organització internacional líder en empreses familiars, l'FBN, afegeix que perquè les companyies andorranes siguin competitives i puguin créixer cal que tinguin "més facilitats en l'accés al finançament", de la mateixa manera que és important "la simplificació de tot el que tingui a veure amb la burocràcia i els tràmits administratius". A tall d'exemple, explica que "l'entrada de matèries primeres i la sortida de productes ja acabats s'ha de poder fer de manera àgil i senzilla", ha subratllat en una conversa mantinguda aquesta setmana amb l'Agència de Notícies Andorrana.

AlfonsoLibano, director no executiu de la companyia embotelladora Coca-Cola EuropacificPartners, destaca també la importància de la inversió estrangera i l'atractiu del territori per fer-ho. "Hi ha possibilitats en els sectors turístic, l'esportiu, la nano-tecnologia, la farmacèutica i la recerca. Crec que aquí, a Andorra, hi tenen una cabuda important", assegura. Afegeix que "un dels elements que ajudaria a poder impulsar tot aquest potencial seria disposar d'un nou espai o gran centre de congressos es poguessin celebrar més convencions internacionals temàtiques o sectorials amb capacitat d'atraure especialistes de tot el món".

En matèria d'habitatge, un dels punts febles per al desenvolupament de les empreses que requereixen mà d'obra qualificada, l'empresari resident a Sant Julià creu que cal actuar amb mesura en les modificacions paisatgístiques d'Andorra, ja que són importants i si no es conserven "poden acabar restant-li atractiu al país". La qüestió prioritària a poder solucionar és l'accés a un habitatge digne "perquè és fonamental per a les persones. Les necessitats socials, en la meva opinió, són prioritàries", subratlla.

L'empresari, membre de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), explica que les claus perquè una empresa familiar pugui sobreviure amb èxit generació rere generació és l'execució d'un bon protocol d'actuació en l'àmbit del treball i la comunicació entre membres de la família. És crucial "que tots estiguin d'acord i vulguin seguir els principis fundacionals".