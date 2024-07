El preu mitjà dels 112 pisos de venda a Ordino és superior al milió d'euros

Andorra la VellaL’informe sobre els pisos de venda a Andorra fet pel portal immobiliari ‘pisos.ad’ mostra que a Ordino la gran majoria que s’estan oferint són d’alt standing. Concretament, l’estudi mostra les dades dels 112 pisos, no s’inclouen les cases, que es troben a la venda dins del portal. El preu mitjà supera el milió d’euros, però s’ha de tenir en compte que la superfície mitjana és de 193 metres quadrats. Aquesta realitat respon al fet que pràcticament tota l’obra nova que s’ha estat fent els últims anys a la parròquia està destinada a l’alt standing.

Ordino supera, en els pisos analitzats, en preu a Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. Això no significa que el cost per metre quadrat sigui més alt, sinó que els pisos a la venda a Escaldes i a Andorra la Vella són més petits de mida com a mitjana. A Escaldes, la mida mitjana dels pisos a la venda és de 127 metres i a Andorra la Vella de 129.

En el preu per metre quadrat definit per parròquia, Escaldes segueix liderant el cost amb uns 6.100 euros per metre quadrat. Andorra la Vella està en sis mil, mentre que Ordino queda en uns 5.900. L’evolució dels preus mostra com les parròquies no centrals han augmentat molt el cost en els últims anys, proporcionalment respecte a Escaldes i Andorra la Vella. L’única parròquia amb una gran diferència és Sant Julià que s’ha quedat, segons l’informe, en uns 3.500 euros per metre quadrat.