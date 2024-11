El preu mitjà del metre quadrat puja un 55% en tres anys

Andorra la VellaEl preu dels habitatges s'ha disparat en els últims tres anys fins al punt que si el 2021 la mitjana de preu per metre quadrat era de 267.000 euros, actualment és de 416.000. En termes percentuals, l'augment és d'un 55% en tres exercicis. L'increment mostra com des de la pandèmia el mercat no ha parat d'incrementar molt el cost dels habitatges.

El cost del metre quadrat era de 2.600 euros en el 2021, va passar a tres mil un any després, va saltar a 3.700 el 2023 i a 4.100 enguany. La pujada de preu ha estat generalitzada a totes les parròquies, però especialment a Escaldes. Les darreres informacions de l'evolució dels preus posaven per damunt 6.000 euros el metre quadrat en aquesta parròquia.

En el tercer trimestre de l’any 2024 s'ha constatat un decrement del 21,3% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte al tercer trimestre de l’any anterior. Hi ha una disminució del 21,3% en relació amb l’acumulat en els darrers dotze mesos, segons publica aquest dijous el departament d'Estadística.

Respecte al nombre de béns immobles transmesos, durant el tercer trimestre del 2023, han disminuït el 28,0% respecte al tercer trimestre de l’any 2023. Tots els béns immobles transmesos han experimentat un decrement respecte al trimestre de l’any anterior. L'única excepció són els locals comercials i magatzems. En aquest cas, incrementen en global el 46,2%. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un decrement del 24,2%.