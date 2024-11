El preu del tabac a Andorra es veurà afectat per la nova política tributària espanyola

Andorra la VellaEl preu del tabac pujarà a Andorra el 2025 a conseqüència de l'augment de les taxes per part d'Espanya. L'acord entre el PSOE i Sumar per a un nou paquet fiscal inclou un increment dels tributs a cigarrets i vàpers. El motiu adduït per l'executiu és que s'intenta desincentivar el consum i el millor camí és encarir els productes relacionats amb el tabac.

L'abast de la pujada es desconeix perquè encara no s'ha decidit. Dependrà de la negociació política. L'increment a Andorra serà similar al que es fixi al país veí. El model de preus de tabac que s'aplica al Principat marca que no pot haver-hi una diferència superior al 37,8% entre el preu dels dos països. En el cas dels cigars el marge és d'un 35% perquè el cost de cada unitat és molt superior.

Fluctuació a dues bandes

El preu del tabac està indexat al d'Espanya per evitar una eclosió del contraban. El marge d'un 37% no fa atractiu, a diferència del que passa amb França, el tràfic il·legal perquè el marge per paquet al mercat negre és molt petit.

Al mateix temps, la correlació fa que Andorra no augmenti el diferencial amb França respecte al que França té amb Espanya. I entre els dos països veïns es poden passar més cartons legalment. Concretament, el doble. Dos i quatre. Això fa que encara que sigui un 30% més car a Espanya el viatge gairebé compensi en poder adquirir el doble de cigarrets que al Principat.

Els increments impositius no estan exempts de polèmica a Espanya. El portaveu nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha denunciat que el paquet fiscal per al tabac i els vàpers. Ho ha qualificat és un "nou atracament directe als espanyols".