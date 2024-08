Els preus cauen un 0,3% al juliol i situen l'IPC en el 3%

Andorra la VellaEls preus van disminuir un 0,3% al juliol, fet que rebaixa la inflació acumulada en el que portem d'any a l'1,3% i situa la inflació interanual en el 3%, dues dècimes menys respecte al mes de juny. Així es desprèn de les dades fetes públiques pel departament d'Estadística, que ha assenyalat que el descens del 0,3% mensual ve donat com a conseqüència, principalment, de la disminució de vestit i calçat i que ha quedat compensada parcialment per l'augment del transport.

Pel que fa a la inflació subjacent, la variació de l'IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos, cal destacar que la variació anual se situa al 3,2%, dues dècimes per sobre de l'IPC registrat. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar la disminució de la variació anual de l'índex de preus dels productes frescos que passa del 0,7% el mes passat al -0,2% aquest mes.

Pel que fa a l'evolució anual dels preus, cal destacar que els grups que han fet davallar la inflació han estat aquest mes de juliol aliments i begudes no alcohòliques que disminueixen sis dècimes situant-se en el 2,2%, a causa de la disminució dels preus de la fruita, la carn i el peix, una caiguda que queda compensada, parcialment, per la pujada dels preus dels llegums verdures. I pels béns i serveis diversos, amb una disminució de sis dècimes, situant-se al -0,7% degut principalment, al fet que els preus de les assegurances no han variat aquest mes davant la pujada al mateix mes de l'any passat.

I quant a la variació mensual de l'IPC els principals grups que contribueixen a l'esmentada variació són vestit i calçat, amb una variació mensual de -8,0% i una repercussió del -0,39%, arran de la disminució dels preus de la roba i el calçat, per estar en període de rebaixes; i aliments i begudes no alcohòliques, amb una variació mensual de -0,2% i una repercussió de -0,04%, a causa del descens dels preus de la fruita. Per contra, entre els grups que han fet augmentar la variació mensual destaca transport, amb una variació mensual del 0,9% i una repercussió del 0,11%, a conseqüència de l'augment dels preus dels carburants i lubricants, el transport aeri i els automòbils.

Si es té en compte la inflació als països veïns tenim que l'IPC d'Espanya del mes de juliol se situa al 2,8%, sis dècimes per sota de la variació registrada al mes de juny. Els grups que més van destacar per la seva influència en la disminució de la taxa anual van ser habitatge, que va situar la variació anual en el 3,2%, quasi dos punts per sota de la del mes passat, degut, majoritàriament, als preus de l'electricitat, que van baixar més respecte al mateix mes del 2023; aliments i begudes no alcohòliques, la taxa anual va disminuir més d'un punt, fins al 3,1% com a conseqüència, principalment, del descens dels preus de la fruita i dels olis i greixos, davant de la pujada al juliol de l'any anterior; i, oci i cultura, que va situar la variació anual en l'1,6%, que suposa un descens d'un punt i quatre dècimes, a causa d'un increment menor en els preus dels paquets turístics, respecte del juliol del 2023.

I l'IPC de França se situa al 2,3%, una dècima per sobre de la variació registrada al mes de juny. Aquest lleuger augment de la inflació s'explica per l'augment anual dels preus de l'energia (+8,5% després de +4,8%) a causa del gas (+11,4% després del -10,8%). Per contra, els preus dels serveis descendeixen lleugerament (+2,6% després del +2,9%) a causa dels preus d'altres serveis (+3,8% després de +4,0%), l'alimentació incrementa en menor mesura (+0,5% després de +0,8%) a causa d'una estabilització dels productes alimentaris (+0,1% després de +0,6%), excloent els frescos; mentre que els productes manufacturats (0,0%) i el tabac (+8,7%) canvien durant un any al mateix ritme que al juny.