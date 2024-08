Previsió d'entrada massiva de peticions d'edificació a Ordino

OrdinoDes del comú d’Ordino esperen que en les pròximes setmanes puguin rebre una allau de peticions d’edificació, tot i que el nou pla preveia una reducció de les construccions per tal que el creixement sigui sostenible, segons explica RTVA. Cal recordar que el nou pla comportava que gairebé el 80% dels terrenys quedessin en valor gairebé zero i això va provocar que els propietaris demanessin amb vehemència canvis per evitar que fos així. La situació generava inseguretat jurídica i, per aquest motiu, es va modificar. Ara, el comú espera que les al·legacions que es presentin al pla reformat no siguin substancials, encara que no es descarta un augment considerable de demandes per a nous projectes. Maria del Mar Coma, cònsol major d’Ordino, diu que quan tenen lloc aquest tipus de moviments, es provoca por i hi ha allaus d’entrada d’iniciatives. Tanmateix, recorda que el que s’ha fet és reduir al màxim aquest tipus de construcció per a la inversió estrangera. El pròxim 17 de setembre s’exposarà el pla i, posteriorment, s’obrirà un període d’al·legacions.