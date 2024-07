El programa 'Reviu' preveu lloguers per sota dels 500 euros a Andorra la Vella

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha establert lloguers de 400 a 750 euros per als beneficiaris del programa Reviu, que busca introduir pisos al mercat després de finançar-ne la reforma i proporcionar seguretat jurídica als propietaris. Es manté una inversió de 150.000 euros per al 2024 amb l'objectiu d'aconseguir el màxim nombre de pisos.

Segons RTVA, el programa ofereix garanties als propietaris, assegurant el cobrament del lloguer i la gestió integral per part del comú. També finança les reformes dels pisos, bonificant el 20% del cost, i ofereix exempcions en impostos comunals. Les condicions per optar als pisos es definirà més endavant. L'objectiu és equilibrar la inversió per posar al mercat el màxim nombre de pisos, amb la mínima inversió possible.