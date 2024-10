Prop d'un llit turístic per habitant al Pirineu

Andorra la VellaPirineu Viu, la plataforma que va convocar una manifestació per l'habitatge pel pròxim 6 de desembre, continua fent moviments. Aquest dimecres va publicar una infografia en la qual es mostren dades sobre l'habitatge a l'Alt Pirineu i Aran i una comparativa amb la resta de Catalunya. Una de les dades que es desprèn de la publicació és que el 60% de les residències de la regió són segones i terceres residències. Des de Pirineu Viu també denuncien l'alta turistificació de la zona perquè, segons les dades que exposen, hi ha 65.000 llits turístics i 73.000 habitants a la regió. És a dir, hi ha prop d'un llit turístic per habitant a l'Alt Pirineu i Aran.