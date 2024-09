Els propietaris dels pisos buits, en peu de guerra per la llei òmnibus

Andorra la VellaLa llei òmnibus que permet l'expropiació temporal d'un pis buit per part de Govern, per destinar-lo a lloguer assequible, inclou una sèrie de paràmetres que han portat a propietaris a demanar informació a advocats sobre la 'constitucionalitat' d'alguna de les mesures que s'inclouen.

Més enllà dels dubtes sobre l'afectació al dret genèric a la propietat, hi ha un punt en què es manifesta una certa coincidència en contra. Es tracta de l'article 72 de la llei on s'indica inicialment que "l'import de la compensació econòmica es correspon amb el de la renda a preu assequible que aprovi el Govern per a l'habitatge en qüestió i que es preveu en la norma vigent en matèria d'accés, adjudicació i gestió del parc públic d'habitatges a preu assequible". Això significa que el propietari cobrarà la renda de lloguer assequible que marqui Govern. L'única dada disponible actualment de referència és la dels pisos de lloguer assequible que Govern posarà a disposició de la gent amb rendes més baixes aquest setembre. La forquilla anirà entre els 470 i els 825 euros.

El propietari haurà de pagar reforma i manteniment si el lloguer assequible no arriba

La primera gran polèmica arriba en l'apartat següent on s'indica que Govern reformarà els pisos quan sigui necessari. Això suposadament afectarà una part important perquè teòricament el gran gruix, corresponents a espanyols que no volien ser castigats per no haver declarat la inversió, porten entre deu i quinze anys tancats. I la llei marca que si el lloguer assequible que es va cobrant no és suficient per pagar la reforma, l'haurà d'abonar el propietari al qual se li ha expropiat temporalment el pis. Textualment, "en el cas de resultar necessaris, tots els treballs per deixar l'habitatge en les degudes condicions d'habitabilitat, accessibilitat o adequació per al seu arrendament seran assumits i executats íntegrament pel ministeri responsable de l'habitatge o l'Institut Nacional de l'Habitatge, i el seu cost es deduirà de l'import de la renda percebuda per l'arrendament de l'habitatge en qüestió. En cas que l'import percebut no sigui suficient per rescabalar-se de les dites despeses i el titular o propietari en vulgui recuperar l'ús, haurà d'abonar prèviament les dites despeses".

A aquest punt cal afegir que també correspon al propietari fer-se càrrec del manteniment de l'habitatge. Si descomptant el lloguer que es cobra, on ja s'ha de descomptar la reforma, encara no arriba. Literalment, "les despeses de gestió, conservació i manteniment de l'habitatge del qual s'adjudiqui l'ús seran a càrrec del ministeri responsable de l'habitatge o l'Institut Nacional de l'Habitatge i es deduiran de l'import de la renda percebuda per l'arrendament de l'habitatge en qüestió. En cas que l'import percebut no sigui suficient per rescabalar-se de dites despeses i el titular o propietari en vulgui recuperar l'ús, haurà d'abonar prèviament dites despeses".

Les fonts consultades assenyalen que Govern farà una reforma en la qual el propietari pot no estar d'acord o discrepar del cost. I no només ho haurà d'assumir econòmicament en cas que el lloguer no sigui suficient, sinó que si no paga aquest decalatge no se li tornarà el pis. Tot plegat s'està analitzant per part de lletrats contactats per establir les possibles vies per recórrer en cas que un propietari sigui objecte de l'expropiació temporal d'un pis buit.

Requisits dels pisos buits

Cal recordar que la llei estableix les condicions que fan que un habitatge sigui considerat buit i quins perquè no ho sigui.

Criteris per considerar un habitatge buit

1-Que no gaudeixi de contracte de subministrament d'energia elèctrica.

2-Que tot i gaudint de contracte de subministrament d'energia elèctrica, no hagi tingut cap mena de consum durant els dos anys anteriors a l'1 de gener de 2024.

3-Que no gaudeixi de subministrament d'aigua potable.

4-Que tot i gaudint de contracte de subministrament d'aigua potable, no hagi tingut cap mena de consum durant els dos anys anteriors a l'1 de gener de 2024

5-Que hagi estat desocupada ininterrompudament sense causa justificada durant, com a mínim, els dos anys anteriors a l'1 de gener de 2024.

2. No es consideren en cap cas habitatges buits:

a) Les segones residències per a ús familiar, de vacances o de lleure.

b) Els supòsits de canvi d'habitatge per raons laborals o de salut.

c) Els habitatges destinats a la venda, de forma inequívoca, mitjançant una agència immobiliària, durant un termini ininterromput de dos anys, a un preu que no sigui superior al preu estadístic de mercat.

d) Els habitatges destinats a lloguer, de forma inequívoca, mitjançant una agència immobiliària, durant un termini ininterromput de dos anys, a un preu que no sigui superior al preu estadístic de mercat.

e) Els habitatges en els quals s'estiguin duent a terme obres de reforma o rehabilitació, durant el termini de vigència de la llicència atorgada.

f) Els habitatges que siguin objecte d'un litigi o causa pendent de resolució judicial que afecti els drets derivats de la titularitat.