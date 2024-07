Els proveïdors de l'administració pública hauran de presentar les factures en digital des del 2025

Andorra la VellaContinuant amb el procés de digitalització de l’Administració pública i en compliment de la Llei de contractació pública, el Govern posa en marxa el portal i el registre de factures electròniques del sector públic. L’objectiu d’aquests nous espais és que els operadors econòmics puguin consultar en un mateix lloc web l’estat de les factures destinades a l’Administració pública (Govern, comuns i parapúbliques), de forma que es substitueix el suport paper per l’electrònic en l’emissió de factures destinades a les institucions públiques. L’accés al portal i al registre de factures electròniques es farà a través de la seu electrònica del Govern amb certificat electrònic.

Per tal de posar en marxa aquests dos espais, el Consell de Ministres ha aprovat una modificació del Reglament regulador de les obligacions de facturació per adaptar-lo als nous requisits sobre l’expedició, el lliurament i el registre de les factures per mitjans electrònics en el sector públic.

Entrant al detall del text, pel que fa al Govern, el portal i el registre es posaran en marxa l’1 d’octubre i el seu ús serà obligatori a partir de l’1 de gener del 2025. Entre aquestes dues dates, es preveu un període transitori durant el qual l’Administració general pot acceptar factures en suport paper, tot i que els operadors econòmics no podran consultar-les ni fer el seu seguiment en línia. D’aquesta manera, fins al 30 de setembre es podran continuar enviant les factures signades electrònicament a centraldefactures@govern.ad.

En el cas de les entitats dependents de l’Administració general, els comuns i la resta d’entitats del sector públic tenen fins a l’1 de gener del 2026, prorrogable un any més, per adherir-se al Portal de factures electròniques del sector públic o crear el seu propi servei i, en qualsevol cas, registrar els documents indicats en el Registre de factures electròniques del sector públic.

Mentre no entri en funcionament la factura electrònica, d’acord amb els requisits que estableix el reglament (en format estructurat), les factures s’hauran de presentar en format PDF i signades electrònicament amb un certificat electrònic qualificat emès per l’Oscepa o un altre certificat electrònic avançat o qualificat emès per un proveïdor de serveis reconegut per les autoritats competents.

L’accés al portal i al registre per part de les empreses i dels operadors econòmics

Les empreses i els operadors econòmics que no disposen de signatura digital hauran de sol·licitar el certificat digital al Servei de Tràmits del Govern o dels comuns. Un cop activat el certificat – si encara no ho han fet – han de donar-se d’alta al Registre de licitadors i d’empreses classificades, a través de la Plataforma de contractació del sector públic, des d’on podran atorgar drets d’accés o permisos per al lliurament de factures o per consultar de l’estat de les factures registrades, o ambdós, a persones autoritzades. La Seu electrònica (www.e-tramits.ad) permet accedir tant a la Plataforma de contractació com al Portal i al Registre de factures electròniques del sector públic.