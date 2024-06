Pyrénées segueix avançant en el seu compromís amb la sostenibilitat

Andorra la VellaGrup Pyrénées continua apostant per la sostenibilitat i fa un pas més per conscienciar clients i consumidors en la preservació del planeta. Coincidint amb el Dia Internacional del Medi Ambient, Pyrénées posa en marxa una iniciativa per promoure l’estalvi de paper amb els tiquets de compra impresos. D’aquesta manera, els clients usuaris del programa My Pyri podran estalviar-se el rebut imprès a través de l’aplicació i gaudiran del seu històric de compres en format digital. Pyrénées calcula que la iniciativa salvarà cada any fins a 600 arbres, que serien els necessaris per fabricar el paper que es gasta en tiquets impresos entre totes les divisions de negoci del Grup.

La mesura s’afegeix a les que s’han anat posant en marxa els darrers anys i que tenen un gran acceptació per part dels clients, com les bosses de múltiple ús per als productes de la secció de fuites i verdures, les bosses de la compra reutilitzables i les de paper, o embalatges 100% sostenibles i lliures de plàstics, entre altres.

El compromís amb la sostenibilitat i l’ús racional de l’energia que se segueix a la companyia no és nou. Bona part de les instal·lacions on operen diferents unitats de negoci del grup empresarial s’han sumat ja al segell Llum Verda emès per FEDA. Aquesta certificació identifica les empreses que han acreditat l’origen renovable de l’energia elèctrica que consumeixen i que l'ús de l'energia que utilitzen és 100% renovable. En aquest sentit, es confirma el compromís amb l’ús de les energies menys contaminants, la reducció de la petjada ambiental i dels gasos contaminants, i un estalvi important de les emissions de CO2 a l’any.

En línia amb les polítiques responsables amb el medi ambient, Pyrénées continua sent un referent també en mobilitat elèctrica. A banda de l’oferta de vehicles que hi ha en la divisió d’automoció, la companyia ha signat un acord amb l’Andorra Park Hotel per posar a disposició dels seus clients un cotxe elèctric per al transport de viatgers. Es tracta d'un compromís més amb l’entorn natural per part de les dues empreses, ja que l’automòbil és un Mercedes EQS, un dels models més moderns i luxosos de la categoria 100% elèctrics.