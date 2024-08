S'apujaran les pensions dels no residents d'acord amb l'IPC harmonitzat europeu

Andorra la VellaEl consell de ministres ha aprovat a proposta del titular de la cartera de Finances, Ramon Lladós, el projecte de llei de modificació de la llei del pressupost de l'exercici 2024. Segons ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, la iniciativa té per objectiu revaloritzar les pensions dels no residents d'acord amb l'IPC harmonitzat de la zona euro. D'aquesta manera, l'executiu dona cobertura legal a l'increment de les pensions dels no residents seguint els mateixos criteris per a determinar els trams d'augment que es van acordar al pressupost d'enguany per a les persones residents. Per tant, els no residents també gaudiran d'una pujada per trams de les pensions sempre que hagin cotitzat com a mínim 15 anys a la branca de jubilació de la CASS. El 2023 la zona euro va tancar l'exercici amb un IPC harmonitzat del 2,9%, que serà el que s'aplicarà durant el 2024.

Les pensions d'un import per sota dues vegades del salari mínim s'actualitzaran d'acord amb l'IPC del 2,9%. Les pensions d'un import entre dues i tres vegades el salari mínim s'actualitzaran d'acord amb el 25% de l'IPC harmonitzat de la zona euro. Finalment, les pensions d'un import igual o superior a tres vegades el salari mínim no s'actualitzaran. Les revaloritzacions entraran en vigor de manera retroactiva, per tant, a comptar de l'1 de gener d'enguany un cop el Consell General aprovi el projecte de llei.