Saboteja la prova d'alcoholèmia amb símptomes d'embriaguesa i acaba donant positiu

Andorra la VellaUn cotxe patrulla estava fent una ronda a la nit per l'Avinguda Tarragona i el cotxe que tenien davant circulava de forma erràtica, ocupant parcialment el carril contrari. Eren prop de les dues de la matinada i els agents van controlar el conductor.

L'home presentava símptomes d'haver begut molt. Tenia dificultat per articular paraules, manca d'equilibri, expressió incoherent i parla pastosa. Els agents van intentar practicar una prova d’alcoholimetria mitjançant l'aparell de precisió. Ho van provar vint vegades i en cap d'elles l'home va bufar prou per arribar al mínim on s'obté un resultat.

Sis hores més tard del control, a les vuit del matí, li van practicar la prova mitjançant l'alcoholímetre de i va donar un resultat positiu de 0,86 g/ls. L'home va ser condemnat tant pel positiu en alcoholèmia com pel refús a fer la prova inicialment.