El salari mínim passarà dels 1.376 euros als 1.431 el 2025

Andorra la VellaEl salari mínim s'apujarà l'any vinent, "com a mínim" un 4%. Així ho ha comunicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, als integrants del consell econòmic i social (CES). Actualment, el salari mínim en 12 pagues és de 1.376,27 euros i la pujada faria que assolís els 1.431,32, un augment de 55,05 euros.

D'aquesta manera, la voluntat de l'executiu és que el salari mínim creixi el doble de l'IPC i no menys del 4%. Aquesta serà l'única 'intervenció' de l'executiu en els salaris de cara a l'any vinent, ja que el fet que no hi hagi acord entre patronal i sindicats ha fet que el Govern hagi pres la decisió d'incrementar únicament el salari mínim i deixi la resta a criteri dels empresaris.