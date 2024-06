El sector dels pisos turístics del Pas recalca que no hi ha manca de lloguer a la zona

Andorra la VellaEl sector dels pisos turístics considera que la realitat del Pas de la Casa és molt diferent de la resta del país. Diferents agències que hi ha a la zona defensen que no han detectat la necessitat d'augmentar l'oferta de lloguer al poble. També passa que la majoria d'aquests habitatges estan precisament preparats per a estades curtes i no per habitar-los tot l'any.

La propietària de Pedrous, Maria Serra, pensa que un estudi és un tipus d'habitatge temporal, ja que aquells que vulguin quedar-se al país a llarg termini, volen les comoditats d'un pis tradicional (balcó, habitació...). De fet, explica en paraules a RTVA que són els mateixos propietaris els que fan servir els seus pisos fora de temporada, el que evita que es quedin buits. El motiu és que poden fer la rendibilitat que altres fan en un any en quatre mesos, tal com assegura Serra.

Es calcula que al Pas de la Casa hi hauria més de mil pisos turístics, dels quals estarien afectats pel pla de Govern al voltant d'uns setanta.