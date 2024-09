El sector immobiliari i industrial es revolta contra la llei òmnibus

Andorra la VellaAgències Immobiliàries, empreses de la construcció, propietaris de terrenys, gestors de residus, Empreses d'Electricitat, Lampisteria i Climatització, Transportistes de Mercaderies i Carburants, Negociants, Importadors i Exportadors de Mercaderies Industrials i Propietaris de Béns Immobles. Aquesta és la gran aliança darrera de la sopa de sigles que signa el manifest de revolta contra Govern per les mesures que es preveuen en la llei òmnibus sobre l'habitatge i la inversió estrangera.

Diverses fonts dels sectors han coincidit a afirmar que "s'ha d'aturar abans que sigui irreversible". Consideren que les accions de Govern com expropiar temporalment els pisos buits, eliminar llicències d'apartaments turístics o deixar en mínims la inversió estrangera no només no solucionaran el problema de l'habitatge si no que "l'empitjoraran". Auguren que si part dels propietaris de pisos ja estan fent el possible per treure els seus habitatges del mercat després de cinc anys d'intervenció estatal i renovació forçosa dels contractes sense gairebé cap pujada de preu, l'efecte de les noves mesures dispararà aquesta tendència. I conclouen que hi haurà encara menys habitatge i s'arribarà a una situació insostenible.

El segon gran retret és que mentre es "carreguen definitivament" el mercat de l'habitatge "s'emportaran per endavant una part dels quatre mil llocs de treball dels sectors econòmics afectats". Anuncien que es tancaran empreses i obligaran a acomiadaments que a hores d'ara no es poden quantificar, però que se'n produiran "molts" es dóna per segur perquè hi ha negocis que passaran a ser inviables.

Es remeten a una sèrie de frases del comunicat conjunt que resumeixen el seu posicionament:

"Aquest tipus de mesures interfereixen greument en la viabilitat dels negocis i estableixen un precedent perillós que genera inseguretat jurídica. Això afecta directament els empresaris i propietaris, que es veuen penalitzats per regulacions que no resolen la problemàtica de l’habitatge, sinó que en molts casos, la perpetuen".

"Aquesta situació posa en risc el futur de més de 4.000 famílies treballadores que depenen directament dels sectors afectats, creant una situació insostenible a llarg termini".

"És important recordar que mesures similars ja s’han aplicat en altres entorns i han generat un efecte contrari al buscat, amb una reducció de l'oferta d'habitatge i un increment de la inseguretat en el mercat".

"Apostem per polítiques que promoguin el desenvolupament de noves oportunitats en lloc de castigar als sectors productius. Proposem treballar conjuntament amb el govern i els sectors implicats per trobar mesures més eficients i equilibrades, que permetin abordar la problemàtica de l’accés a l'habitatge sense comprometre l'estabilitat econòmica i social".