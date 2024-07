El sector turístic rebutja cedir apartaments sense llicència per la llei Òmnibus

Andorra la VellaEl sector rebutja cedir apartaments turístics sense llicència quan s'aprovi la llei Òmnibus per llogar-los a 7,5 euros el metre quadrat. Aquesta és la darrera proposta del Govern, però el sector vol una reunió per discutir els efectes del text i demanar esmenes als grups parlamentaris.

Segons RTVA, l'Associació d'Empreses d'Allotjament Turístic no confia que la llei Òmnibus canviï gaire respecte al que s'ha presentat. Creuen que els aspectes perjudicials es mantindran. L'entitat va fer diverses demandes per matisar el projecte legal, com preservar establiments al centre del país, però no van ser acceptades.

El Govern va proposar que els apartaments turístics que perdin la llicència siguin cedits a l'Institut Nacional de l'Habitatge per llogar-los. Si no es lloguen en un any, podrien tornar a ser apartaments turístics. L'executiu va demanar un lloguer de 7,5 euros el metre quadrat, un preu que l'associació considera inadequat, ja que creu que cap propietari els posarà al mercat.

L'Associació vol reunir-se aviat per abordar aquesta problemàtica i contactar amb els grups parlamentaris per introduir esmenes. El Govern ha ajornat l'entrada a tràmit parlamentari de la llei.