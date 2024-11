SETAP365 amb un dèficit de 4,5 milions d'euros l'últim hivern

Andorra la VellaLa societat SETAP 365, que inclou ENSISA i EMAP, va tancar els comptes a 30 d'abril amb unes pèrdues de més de 4 milions d'euros, principalment a causa de les dificultats d'EMAP, que gestiona Pal Arinsal.

Segons RTVA, les causes principals d'aquest dèficit van ser la manca de neu, l'augment de les despeses operatives, incloent-hi les de personal i l'energia, així com l'increment dels salaris i els preus. La cònsol de la Massana, Eva Sansa, va destacar la necessitat de millorar la comercialització per revertir aquesta situació.

A més, Sansa va informar sobre un estudi tècnic encarregat per investigar les esquerdes a la carretera de Beixalís, que ha estat tancada provisionalment. Pel que fa a la transparència del comú, va assenyalar que la informació als consellers no ha canviat, tot i les crítiques sobre la millora de la comunicació.