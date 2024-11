Setze càmpings del Pirineu en risc d'inundació

Andorra la VellaLa Generalitat considera que hi ha 16 càmpings, dels gairebé 400 que té Catalunya, amb zones que tenen "alt risc d'inundació". La majoria d'aquests recintes assenyalats pel Govern són al Pirineu. Per qualificar-los així, es valora que més del 50% del seu terreny estigui "en zona de flux preferent", segons ha dit la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

Segons RadioSeu, la també portaveu de l'executiu català ha matisa que ara estudiaran "un per un" tots els casos i s'introduiran les mesures "quirúrgiques" allà on calguin, però assegura que volen actuar "amb determinació", per garantir la seguretat de les persones, quan no sigui possible aplicar cap mena de protecció a través d'infraestructures de canalització o contenció. També intervindran si creuen que no hi ha mesures d'autoprotecció possibles i quan en cas de desallotjament sigui impossible la tasca dels serveis d'emergències.

Paneque, que no ha detallat quins són els càmpings afectats, ha remarcat els que estan en aquesta situació de risc representen només un 4% del total. I sobre si aquesta declaració de risc podria anar acompanyada d'expropiacions o restriccions d'activitat, tal com va fer el Govern espanyol amb la controvertida Llei de Costes, ha dit que de moment no volen posar aquesta possibilitat sobre la taula.

Tot i això, ha reconegut que no descarten proposar "compensacions" o bé facilitats per traslladar les instal·lacions a zones no inundables, en cas que finalment s'optés per aquesta solució, i que per tant passarien igualment per la prohibició d'activitat en els terrenys considerats més perillosos. Sobre aquesta possibilitat, ha assegurat que les solucions seran treballades amb el sector i comptaran amb "la màxima seguretat jurídica".

Els càmpings demanen que s'actualitzi els mapes de risc

Des del Gremi de Càmpings de Lleida (format majoritàriament per establiments del Pirineu), consultats per TV3 aquest dimarts mateix ja han respost tot demanant que es revisi els criteris d'inundabilitat, perquè consideren que cal revisar la cartografia amb què treballa el Govern per justificar-ho i que una part d'aquestes dades poden estar actualment obsoletes. En tot cas, s'han mostrat disposats a seguir treballant per garantir la seguretat dels clients davant possibles inundacions sobtades.

Precisament aquest dimarts el president de la Federació de Càmpings de Catalunya s'ha reunit amb el conseller d'Empresa, Miquel Samper. Segons Sílvia Paneque, a la trobada hi ha hagut "una actitud positiva" i predisposició a col·laborar.

Paneque ha coincidit amb el sector a dir que abans de fer cada actuació cal tenir actualitzats els mapes de risc. Inicialment el Govern s'havia proposat presentar-los aquest mes de desembre, però la consellera ha admès que no estaran enllestits fins més endavant. En tot cas, es vol que estiguin disponibles tan aviat com sigui possible perquè, segons hi ha afegit, "no s'entendria que no actuéssim amb màxima celeritat en una qüestió com la seguretat de les persones".