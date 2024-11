Se simplificaran les autoritzacions comercials per agilitzar la burocràcia en les empreses

Andorra la VellaGovern té la intenció d'agilitzar els tràmits empresarials de cara el 2025. La ministra d'Economia, Conxita Marsol, ha reconegut que "tenim uns tràmits feixucs", però també ha anunciat que des del seu ministeri hi estan treballant. En aquest sentit, Marsol ha comunicat que la voluntat és "simplificar les autoritzacions comercials" per tal d'arribar a "una autorització única". S'està treballant amb els comuns per poder-ho fer i buscar una solució perquè "demanem la mateixa informació a la CASS i després vas el comú i te la tornen a donar". Això beneficiaria a les empreses tant pel "seu dia a dia aquí com també per la internacionalització". Així ho ha esmentat la ministra en la 1a Jornada Internacional d'Andorra Business, un esdeveniment que busca ajudar les empreses andorranes a optimitzar l'arribada dels seus negocis a mercats exteriors.

Marsol ha detallat que en negocis més generalistes, com pot ser una botiga de roba o una sabateria, pot aplicar-se el tràmit únic. "Hem d'aconseguir una simplificació, que amb un simple document una empresa es comprometi a complir i compleix la legislació i a partir d'aquí poden obrir i després l'administració a posteriori ja farà les verificacions i si no compleix haurà d'assumir les seves responsabilitats", ha afirmat Marsol.

Des d'Andorra Business valoren positivament la mesura, ja que "no podem negar que seria una gran fita", ha esmentat la directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo.

La titular del ministeri d'Economia ha explicat que aquesta 1a Jornada Internacional per assessorar les empreses a sortir en el mercat exterior és important per acompanyar i assessorar els empresaris andorrans sobre com poden internacionalitzar els seus negocis en el mercat global. "Qualsevol empresa si s'ho proposa, pot internacionalitzar-se perquè poden treure el seu nínxol de mercat", ha comentat Marsol, qui ha agregat que amb l'acord d'associació "ha de permetre que les empreses tinguin més possibilitats". I ho ha exemplificat amb el que va argumentar l'Empresa Familiar Andorrana la setmana passada, quan van explicar que amb l'acord hi veien oportunitats. Marsol també ha indicat que el Govern "posarà tots els mitjans per ajudar les empreses en aquest món tan globalitzat". Per aquest motiu ha insistit que s'informarà a les empreses sobre les possibilitats de sortir a fora, ja que té constància que algunes associacions com la CEA i l'EFA veuen "oportunitats amb l'acord d'associació", ha comentat. A més, ha relatat que ha constatat que molts empresaris s'han inscrit en aquest esdeveniment. De fet, durant la sessió es faran reunions amb més de 25 empreses per abordar aquest tema.

Els últims dos anys, Andorra Business i Acció han ajudat 37 empreses andorranes a fer el salt en els mercats exteriors. "A vegades no ens creiem com a país de la capacitat que tenen les nostres empreses de sortir a fora", ha declarat la directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo. Tot i que la majoria de les companyies del país són microempreses, Hidalgo ha manifestat que això és indiferent, ja que això no és el que compta. Andorra Business disposa de serveis per poder fer el salt a l'exterior i ara ha obert el programa 'Èxit' per "preparar a poder sortir cap a fora" perquè molts empresaris no saben com fer el salt cap a altres països, ha mencionat Hidalgo.

La responsable de la institució ha explicat que l'acord d'associació beneficiarà les empreses andorranes pel que fa a les homologacions tècniques. "Això és un abans i un després, tenim empreses d'Andorra que no poden homologar de manera fàcil els seus productes", ha asseverat Hidalgo. Segons la directora, l'acord amb Europa permetria "allisar el terreny amb les homologacions tècniques", especialment en sectors de cosmètica, biomedicina i alimentaris, ha detallat.

D'altra banda, la ministra també ha explicat que l'executiu té la intenció de tornar a organitzar una missió econòmica, com la que van realitzar l'any passat a Portugal. En aquest cas, se celebraria al Canadà perquè creïn contactes i coneguin el mercat d'allà.