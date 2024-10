Els sindicats critiquen que es vulgui importar el model de Luxemburg sense el sou de Luxemburg

Andorra la VellaEl rebombori pel viatge de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) a Luxemburg i les declaracions que van fer-hi a través d'un comunicat de premsa sobre el règim de treballadors transfronterers del país de la visita continua portant cua. El PS ha demanat que rectifiquin "per valorar positivament que la meitat dels treballadors d'Andorra resideixin fora", la patronal ha contestat que mai s'ha dit això i que el que valoren positivament és el model de gestió i no el percentatge de treballadors transfronterers assolit per Luxemburg i ara s'ha afegit Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA). Ubach, segons recull RTVA, considera que "si s'ha d'importar un sistema, s'ha d'importar totalment". Al que fa referència Ubach és que, tal com explica, la CEA vol traslladar elements aïllats del cas de Luxemburg a Andorra, però no tots, com el salari. El secretari general de l'USdA considera que si s'implementés el model luxemburguès, també s'hauria d'implantar el salari mínim i medià del qual disposen, de 2.500 i 3.500 euros, respectivament.