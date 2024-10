"La sostenibilitat s'ha de prendre com una estratègia de creixement empresarial"

Andorra la VellaLa sostenibilitat empresarial serà un dels temes que centrarà la segona edició del Work on Andorra, el fòrum de diàleg i anàlisi sobre el futur econòmic i social del Principat que tindrà lloc el pròxim 22 d'octubre. La responsable de Projectes i Estudis Ambientals d'Ecotècnic, Laura Carreras, abordarà durant la seva intervenció la importància de la col·laboració publicoprivada per impulsar la innovació i la sostenibilitat de les empreses i, alhora, presentarà un cas real en el qual treballa Ecotècnic actualment. "La sostenibilitat no s'ha de prendre com un objectiu estètic o ambiental, sinó com una estratègia de creixement i resiliència empresarial", explica.

Carreras participarà en la taula rodona 'Sostenibilitat: què poden fer les empreses per un futur millor', que té com a objectiu donar a conèixer iniciatives que el sector privat fa en termes de sostenibilitat, explicar iniciatives per a la prevenció de residus, l'estalvi energètic, el consum responsable, la col·laboració publicoprivada en temes de sostenibilitat, la ciència i la recerca al servei de les societats i la sostenibilitat. La resta de la taula estarà formada per la responsable de Projectes ESG a MoraBanc, Jessica Reynoso; la directora de Sostenibilitat, Comunicació i Relació amb clients a FEDA, Nerea Salvador; i per Jorge Soler en representació de Philip Morris. Tot plegat sota la moderació de la periodista Montse Grau.

Pel que fa a la seva intervenció, Carreras incidirà en l'entorn propici que, per les seves dimensions, disposa Andorra a l'hora d'impulsar col·laboracions entre el sector públic i el privat. "Per les característiques que té Andorra és molt fàcil portar-ho a terme i el que pretenem és fer aquest recordatori", indica. A la vegada, assenyala que per tal que aquestes accions siguin fructíferes "hi ha d'haver un canvi de mentalitat" i que "la gent no vegi la sostenibilitat o la innovació com quelcom normatiu", sinó tot el contrari, una "oportunitat de creixement". "A Andorra hi ha molt potencial i se li ha de treure profit", afegeix.

En línia amb aquest aspecte, recalca que "quan parlem de sostenibilitat no ens referim només al medi ambient, sinó també a àmbits econòmics i socials i a un canvi que considero que és clau per acompanyar aquest procés que és la transició cap a l'economia circular".