Subvencions directes per digitalitzar empreses

Andorra la VellaAquest dilluns s'ha anunciat que les empreses podran optar a paquets que han de servir perquè els sigui "més fàcil" fer un primer pas per a la digitalització, ja que es tracta de "paquets més personalitzats" pensats per a sectors i amb solucions concretes. A banda de facilitar aquest primer pas a la digitalització Marc Rossell, secretari d'estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, confia que es faci "taca d'oli" i que el "boca-orella" funcioni perquè cada vegada siguin més les que s'animin a implementar les noves tecnologies. El programa compta aquest any amb una partida de 250.000 euros.

Així, les empreses podran optar a sol·licitar una subvenció directa per a la contractació de serveis digitals bàsics per a cada sector (comerç, hostaleria, restauració i despatxos professionals), i també es plantegen programes transversals. Les ajudes aniran dels 6.000 euros per a microempreses (d'un a cinc treballadors) fins als 3.000 euros per a grans empreses (més de 100 treballadors). El comerç podrà optar a ajudes per a la digitalització de la gestió interna i la venda en línia; l'hostaleria per al programari de gestió, l'atenció al client, les reserves en línia i el sistema de gestió d'ingressos; la restauració, per a la digitalització de la gestió interna; i els despatxos professionals per als documents digitals, la gestió digital, la digitalització de processos i l'analítica de dades. Rossell ha incidit en la necessitat d'acompanyament al teixit empresarial i així, ha puntualitzat que aquesta actualització del programa de digitalització d'empreses (PDE) anirà acompanyada d'una comunicació porta a porta perquè totes les empreses puguin conèixer les novetats.