Topalls a les pensions més altes i pujada de les cotitzacions

Andorra la VellaJosep Escoriza, director general de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), assegura que la reforma de les pensions és urgent tot i que l’organisme hagi augmentat els ingressos, segons ha exposat al programa ‘Avui és un bon dia’ de RTVA. Les reformes han de garantir que el sistema segueixi sent viable, segons Escoriza. Tanmateix, hi ha un ampli consens parlamentari en dos punts. D’una banda, la pujada moderada i progressiva de les cotitzacions i, d’altra banda, el fet d’establir topalls a les pensions més altes. La intenció és que en uns cinc mesos s’hagin detallat les primeres propostes, com aquestes, i deixar per a més endavant els punts on hi ha més desacord com la necessitat d’endarrerir l’edat de jubilació.