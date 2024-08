El Tribunal de Comptes detecta despeses irregulars al SAAS

Andorra la VellaEl Tribunal de Comptes ha identificat despeses no aprovades per valor de 116.000 euros al Servei Andorrà d’Assistència Sanitària (SAAS) corresponents a l’any 2022, que es van regularitzar l’any següent.

Segons RTVA, aquestes despeses inclouen més de 100.000 euros en despeses de restauració que haurien d’haver estat assumides pel personal del SAAS, però que van ser cobertes irregularment per la institució. A més, el Tribunal ha assenyalat que el SAAS va mantenir contractes de serveis amb professionals que haurien de ser considerats com a relacions laborals.

El Tribunal també ha alertat sobre un possible pagament indegut de 5.116 euros a un empleat del Consell Superior de la Justícia, el qual podria portar a responsabilitats civils i administratives per a l’òrgan judicial. A més, s’ha detectat que el Tribunal Constitucional va contractar un empleat interí per a la secretaria general sense publicitar la posició per permetre la participació de més candidats.