El Tribunal de Comptes dubta de la viabilitat de Naturland, Funicamp i Palau de Gel

Andorra la VellaEl Tribunal de Comptes adverteix en el seu informe anual de la inviabilitat econòmica de Naturland a Sant Julià, el Funicamp d’Encamp i el Palau de Gel de Canillo. Els tres projectes, segons l’informe relatiu a les xifres de l’any 2022, mostren com són incapaços de generar ingressos suficients per al seu funcionament i, per tant, els comuns han de dotar-los any rere any de ‘subvencions’ o dotacions econòmiques per poder sobreviure. Aquesta advertència ja s’ha fet en informes anteriors i es torna a reiterar que els números mostren que les tres ‘infraestructures de serveis’ requereixen diners públics per subsistir i que en cas que no es fessin aportacions segurament anirien a la fallida.

El Tribunal de Comptes entra a analitzar la situació econòmica dels tres serveis que depenen dels comuns. Respecte a Naturland, s’indica que el 2021 va tenir un fons de maniobra negatiu de 9 milions d’euros i l’activitat explotadora no generava prou recursos per fer front, per si sola, a les seves obligacions. El Tribunal de Comptes qüestiona la seva viabilitat sense el suport del comú de Sant Julià.

La mateixa advertència d’impossibilitat de fer front a les seves despeses es fa envers el Palau de Gel i el Funicamp, tot i que en aquests casos les xifres d’impacte sobre les finances comunals són menors. El Palau de Gel, analitzant els comptes del 2021, va tenir unes pèrdues de 600.000 euros. En el cas de Funicamp, segons recull ATV, van ser d’1,5 milions d’euros.