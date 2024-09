Ubach exigeix un esforç als empresaris per apujar el salari mínim a 1.500 euros

Andorra la VellaEls sindicats proposen establir un salari mínim de 1.500 euros mensuals per garantir una vida digna per als treballadors. Segons RTVA, aquesta proposta serà traslladada als grups parlamentaris i a la patronal, tot i que les negociacions amb la Confederació Empresarial d’Andorra (CEA) es preveuen difícils, ja que aquesta última considera que 1.500 euros haurien de ser un màxim, no un mínim.

“Avui dia els treballadors sobreviuen a Andorra. Andorra ha de ser un país per viure i no només per treballar. Per això proposem un augment del salari mínim per sobre dels 1.500 euros. És molt maco dir que és una proposta de màxim i que no es pot assumir per part dels empresaris, però són els mateixos empresaris són els que lloguen els pisos a uns preus desorbitats” ha declarat Gabriel Ubach a RTVA.

Els sindicats acusen els empresaris d’inflar els preus dels lloguers i defensen que l’augment salarial és l’única manera de compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i pensionistes.