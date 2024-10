Unnic incrementa la seva facturació fins als 4,2 milions

Andorra la VellaUnnic Andorra, el centre d’oci de la capital, ha superat en un 23% la facturació del període abril-setembre del 2024 respecte al 2023, arribant a uns ingressos de 4,27 milions d’euros. A aquesta xifra han contribuït totes les àrees de negoci, destacant especialment el Gran Casino Andorra que ha aportat el 63% dels ingressos. Sobresurt també el 80% d’augment de La Disco by Unnic.

Unnic Andorra continua creixent en el seu procés de posicionament com a centre d’oci de referència i ha tancat el període que va de l’abril a setembre amb uns ingressos de 4,27 milions d’euros, fet que suposa millorar un 23% el mateix període de 2023. Les més de 6.000 reserves a les diferents unitats de negoci, i els 126.000 clients que han entrat, han fet possible superar les xifres d’ingressos prevista i confirmen el centre com una de les opcions principals de lleure al país, tant pel client local com el turista.

“S’han superat amb nota les previsions però continuem esforçant-nos perquè les xifres siguin encara millors a final d’any, tant quantitativament com qualitativa. Amb tot, sense canviar els nostres objectius principals, és a dir, ser el centre d’oci de referència del país que ajudi a desestacionalitzar el turisme”, subratlla el conseller delegat de la companyia, Marc Martos.

De les 126.000 visites, el Gran Casino Andorra se n’endú una bona part, el 43%. Les visites a l’oferta de joc han augmentat lleugerament (5%), superant les 54.000 durant els sis mesos del període. Pel que fa al lloc d’origen dels visitants, destaca l’augment del 38% del client francès i d’un 40% el portuguès. Decreixen lleugerament les visites del client local degut a l’efecte novetat dels mesos de 2023 posteriors a l’obertura i es manté estable el client espanyol (+1%). Als taulells d’accés a la zona de joc, des de l’obertura el 4 de març de 2023, s’han acreditat persones de 150 nacionalitats diferents, un indicador que reforça l’atractiu turístic de l’equipament, segons els responsables. En aquest sentit, Martos explica que “estem positivament sorpresos perquè seguim tenint un 50% de persones que entren per primera vegada al Gran Casino Andorra i aquesta dada, més d’un any i mig després de l’obertura, ens confirma que estem arribant al turista i ens consolida com un equipament que està en la bona direcció per convertir-se en un bon reclam turístic”.

A tenir en compte també les més de 4.000 persones que han accedit a les instal·lacions del Gran Casino Andorra per gaudir d’esdeveniments com la Feria de Abril, l’Ibiza Experience o els cicles de música en directe Red Live que se celebren al restaurant Red Bar.

Creixement de la facturació

Fruit de la bona marxa de les visites, el Gran Casino Andorra ha superat en un 47% la facturació del període abril-setembre 2024 respecte al mateix espai de temps de 2023, arribant a uns ingressos de 2,7 milions d’euros. La xifra suposa una millora del 15% respecte el pressupost previst i confirma la bona evolució de la unitat. Les màquines slot i les taules de ruleta americana han esdevingut les zones que més han contribuït en la generació d’ingressos, juntament amb les apostes electròniques i els tornejos de pòquer que se celebren setmanalment els dimecres i els diumenges.

En l’esmentat període de temps el Gran Casino Andorra ha registrat millors xifres en facturació i en nombre de visitants que tots els casinos del sud de França, concretament de les regions d’Occitània i Aquitània, superat només pel de Tolosa. En relació a les altres unitats de negoci, d’abril a setembre el restaurant Unnic (accessible a totes les edats i sense necessitat d’acreditació prèvia), els sopars espectacle (ShowDinner), La Disco by Unnic i la diversa programació cultural i artística (concerts, nits d’humor, màgia, etc.) han atret més 68.000 persones a Unnic.

Es consolida l’oferta nocturn

D'aquesta manera, els responsables valoren que Unnic s’ha consolidat com un dels "llocs de moda al país" amb el llançament de la nova marca La Disco by Unnic que dona un aire nou a la discoteca del centre. Aquesta unitat de negoci ha augmentat un 80% els clients i els ingressos del període de referència respecte al 2023, superant en un 30% les estimacions previstes per la companyia. De cara a la temporada tardor i hivern, els esdeveniments mensuals i les festes temàtiques previstes com BackToTheFuture, amb música dels 80 i 90 exclusivament, o la Moontain, només en dies de lluna plena i dedicada a la música techno, portaran a Andorra música dels estils més actuals amb artistes i DJ’s de reconegut prestigi.

Posar de relleu també el creixement dels esdeveniments d’empresa, que tot i patir una lògica davallada durant l’estiu, la gran demanda generada pels propers mesos fa que hi hagin dates en què sigui complicat trobar un espai disponible a Unnic, especialment com més s’apropen les festes de Nadal. El director d’Unnic, José Fulgencio Cano, recorda en aquest sentit que “les nostres instal·lacions són excel·lents per fer presentacions de producte, formacions, reunions de directius o viatges d’incentius. Comptem amb espais luxosos que disposen de l’última tecnologia en llum i so, fet que ha contribuït que empreses nacionals i estrangeres a parts iguals, i de sectors molt diversos com la tecnologia, el retail, l’automoció, els serveis o les finances, confiïn cada cop més en nosaltres”.