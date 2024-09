Urgell sobre limitar l'entrada a treballadors per compte propi: "El talent que ve a Andorra és part de la solució, no del problema"

Andorra la VellaEl CEO de la firma andorrana Abast, Marc Urgell, ha expressat la seva oposició a les esmenes proposades pel grup parlamentari Concòrdia, que inclouen mesures per limitar l’entrada de nous residents com a part d’una estratègia per controlar el creixement demogràfic i l’especulació immobiliària a Andorra. Urgell ha alertat que aquestes propostes podrien tenir efectes adversos per al teixit empresarial i l’economia del país.

“Imaginem que algú vol contractar una persona i ningú al país pot assumir aquesta feina, què farà l’empresari? Si no pot portar algú de fora, distorsionarà tot. No s’arreglarà així el problema de l’habitatge”, ha afirmat Urgell. Segons ell, limitar l’entrada de treballadors qualificats o autònoms pot forçar les empreses a abandonar el país, ja que “si no pots créixer aquí, et diuen que marxis”.

Urgell ha destacat que cada nou resident contribueix a l’economia andorrana pagant impostos, cotitzant a la CASS i consumint en els negocis locals. “Impedir això és contraure la demanda i impossibilitar el creixement empresarial”, ha afegit. També ha subratllat la importància de la immigració per contrarestar la baixa natalitat del país, assenyalant que molts d’aquests treballadors acaben tenint fills, la qual cosa beneficia Andorra a nivell generacional.

"Hem de veure la part positiva"

Pel que fa a l’impacte sobre la CASS, Marc Urgell ha indicat que els nous cotitzants són essencials per mantenir l’equilibri del sistema de seguretat social, afirmant que “molts d’aquests autònoms són contribuents nets”.

En aquest sentit, ha qüestionat l’efectivitat de limitar l’entrada de professionals per frenar l’augment del preu dels habitatges. “Evitar que aquestes persones entrin farà que el preu del pis no pugi 20 euros? Perfecte. Però el que perds sense l’entrada d’aquestes persones pot suposar una pèrdua molt més gran a curt i llarg termini”, assegura Urgell.

L’expert en Fiscalitat ha advertit sobre les conseqüències de rebutjar talent estranger i ha defensat un model més meritocràtic en lloc de limitar les quotes de residència. “Si arriba un Zuckerberg i li dius que no pot entrar, això no té sentit”, ha dit, en referència a l’oportunitat perduda de retenir talent que pot aportar al país.

Un cas no aislat

Finalment, ha reflexionat sobre els sectors tradicionals de l’economia andorrana, com la banca, el turisme i el comerç local, destacant els desafiaments que enfronten a mig termini, especialment pel canvi climàtic i els acords financers internacionals.

De fet, l’empresari ha defensat que la nova onada de professionals i empreses tecnològiques pot ser part de la solució a aquests problemes, aportant noves formes d’empresa i dinamitzant l’economia.

“Hem de veure la part positiva”, ha conclòs, tot lamentant que es criminalitzi aquest sector quan, de fet, contribueix a generar recursos per construir habitatge públic i donar suport als ciutadans. Per a Urgell, limitar l’entrada de treballadors qualificats no només no resoldrà la crisi de l’habitatge, sinó que també enviarà un missatge negatiu sobre el creixement econòmic i empresarial a Andorra, afegint que la problemàtica de l’habitatge és global, no només andorrana.